Luanda Leaks

As bancadas parlamentares europeias dos Verdes e da Esquerda Unitária (GUE/NGL) pediram hoje um debate no Parlamento Europeu, na próxima semana, sobre as revelações dos esquemas financeiros da empresária angolana Isabel dos Santos, os 'Luanda Leaks'.

Fonte europeia disse hoje à agência Lusa que os pedidos feitos pelos Verdes e pelo GUE/NGL são relativos à próxima sessão plenária, que decorre na cidade francesa de Estrasburgo entre segunda-feira e quinta-feira da próxima semana, e serão submetidos, esta quinta-feira, à apreciação da conferência dos presidentes do Parlamento Europeu.

A realização do debate está, contudo, dependente do aval dos restantes grupos políticos representados na assembleia europeia, nomeadamente das duas maiores famílias políticas, a Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D) e o Partido Popular Europeu (PPE), ressalvou a mesma fonte.