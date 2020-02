Actualidade

A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, destacou hoje a diminuição da taxa de desemprego anual para 6,5%, referindo não haver razão para alterar previsões para 2020.

"É o valor mais baixo desde 2003 e demonstra bem esta capacidade que houve ao longo dos últimos quatro anos de criação de emprego e de diminuição do número de pessoas desempregadas", disse hoje a governante aos jornalistas no final de uma reunião bilateral com a UGT.

"Em termos globais temos uma diminuição de 7% de pessoas desempregadas em 2019 e também um aumento de 1% das pessoas que estão a trabalhar, o que demonstra que tem havido capacidade de evolução do crescimento económico e esta capacidade de criação de emprego que também tem tradução na sustentabilidade da Segurança Social, porque temos cada vez mais pessoas a contribuir para o sistema da Segurança Social", disse.