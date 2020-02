Actualidade

Pelo menos 23 pessoas morreram hoje numa avalanche que atingiu várias dezenas de socorristas enviados após uma primeira avalanche na véspera, no mesmo local no leste da Turquia, que matou cinco pessoas, segundo as autoridades locais.

Citado pela agência noticiosa estatal Anadolu, o governador da província de Van, onde ocorreu a catástrofe, indicou que foram encontrados os corpos de 14 elementos das equipas de socorro e de nove civis.

Segundo a mesma fonte, cerca de 30 pessoas foram encontradas vivas e hospitalizadas.