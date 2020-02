OE2020

O presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares (CDU), congratulou-se hoje com a suspensão do projeto de construção da linha circular do Metro de Lisboa e o reconhecimento da expansão prioritária para aquele concelho.

"Mais do que a questão da linha circular, importa-nos sobretudo que se dê como prioritário a vinda do metro para Loures. É uma reconfirmação de que essa é uma questão essencial", afirmou à agência Lusa o autarca de Loures, no distrito de Lisboa.

Para o autarca, "o importante agora é que haja uma decisão [de expansão para Loures] e se iniciem os projetos técnicos para que se possa beneficiar do próximo quadro comunitário".