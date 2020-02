Vírus

Analistas disseram hoje à Lusa que o encerramento dos casinos em Macau, devido ao surto do novo coronavírus, pode representar perdas de 50% das receitas no primeiro trimestre e que a recuperação "vai ser muito lenta".

"Algumas estimativas já vindas a público apontam para descidas de cerca de 50% das receitas brutas de exploração do jogo no primeiro trimestre de 2020", afirmou à Lusa o advogado português especialista na área do jogo Carlos Eduardo Coelho.

A decisão anunciada na terça-feira pelo chefe do executivo de Macau, Ho Iat Seng, de que os casinos iriam encerrar à meia-noite, não é inédita, mas a sua duração, sim. Duas semanas é o tempo que o motor da economia de Macau, capital mundial do jogo, vai estar parado, decisão que foi conhecida logo após a confirmação do 10.º caso de novo coronavírus no território.