OE2020

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, advertiu hoje o PSD que terá de assumir "por inteiro" a responsabilidade pelas propostas que apresenta de alteração ao orçamento, inclusivamente se proporcionam condições de governabilidade.

Estra aviso de Duarte Cordeiro foi deixado no final do debate em plenário do Orçamento do Estado para 2020, na fase de discussão na especialidade, depois de o PSD ter anunciado uma nova formulação para a sua proposta de redução do IVA da eletricidade para consumo doméstico de 23 para 6%, com efeitos a partir de outubro.

"O debate é democrático e respeitamos o parlamento. Mas têm de assumir as consequências por inteiro. Inclusivamente se criam ou não condições para governar o país", declarou o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, dirigindo-se à bancada do PSD.