O ministro da Cultura de Cabo Verde assumiu hoje, no parlamento, "toda a abertura" do Governo e do MpD, partido maioritário, para o debate sobre uma revisão constitucional que inclua o crioulo como língua oficial, a par do português.

Em resposta aos deputados da oposição, o ministro Abraão Vicente afirmou que além do apoio do Governo, no caso de um grupo parlamentar que abra um processo de revisão constitucional "o MpD [Movimento para a Democracia] está aberto para rever, para em consenso encontrar as melhores opções técnicas" que permitam promover a elevação do crioulo como língua oficial em Cabo Verde.

"O próximo passo é um passo coletivo", afirmou o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, a propósito da necessária maioria de dois terços necessária para uma revisão constitucional, ao intervir na Assembleia Nacional, na primeira sessão parlamentar de fevereiro, indicado pelo MpD para o instituto de debates com ministros.