Tancos

O primeiro-ministro disse ter estranhado a colaboração da GNR de Loulé na recuperação das armas de Tancos "devido à distância" com o local da operação, mas admitiu poder tratar-se de uma operação conjunta em diversas localidades.

Esta é uma das 100 respostas de Antonio Costa ao juiz de instrução Carlos Alexandre sobre o processo de Tancos, num depoimento escrito entregue no tribunal a que a Lusa teve acesso.

Carlos Alexandre quis saber se o primeiro-ministro "estranhou, no comunicado, a PJM [Polícia Judiaria Militar] informar que tinha tido a colaboração do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé, na recuperação do material".