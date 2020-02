Actualidade

Pela primeira vez na história da Alemanha pós II Guerra Mundial, o líder de um estado regional foi hoje eleito com o apoio de um partido de extrema-direita, contados os votos da terceira volta eleitoral.

O candidato do FDP, um pequeno partido liberal, Thomas Kemmerich, foi hoje eleito presidente do governo regional da Turíngia, no leste da Alemanha, graças aos votos do partido extremista de direita Alternativa pela Alemanha (AfD).

Após uma eleição muito disputada e vários meses de negociações, o líder cessante, Bodo Ramelow, do partido de esquerda radical Die Linke, tentou ser reconduzido no cargo com o apoio de uma coligação minoritária de esquerda.