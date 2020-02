OE2020

As votações de todos os artigos relativos ao IVA, incluindo os que preveem a redução da taxa deste imposto para a eletricidade, foram hoje adiadas para o final dos trabalhos, a pedido do PS.

Apesar de os artigos sobre o IVA serem os primeiros no guião do terceiro dia de votações na Comissão de Orçamento e Finanças, o vice-presidente da bancada do PS João Paulo Correia pediu que passassem para o final.

O segundo dia de votações terminou já na madrugada de hoje, depois das 04:00, mas prevê-se que o processo possa ser hoje mais curto pelo número de páginas do guião.