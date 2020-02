Actualidade

A urgência pediátrica de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste (CHO), no distrito de Lisboa, deverá funcionar sem problemas durante este mês, por ter a escala de médicos completa, anunciou hoje a administração.

"A escala está completamente preenchida e não dará problemas, sendo certo que nunca sabemos quando os problemas vão surgir, porque os profissionais podem ficar doentes e não sabemos quando têm de faltar", afirmou a presidente do conselho de administração do CHO, Elsa Baião, à agência Lusa.

O CHO está a criar condições para voltar a ter internamento pediátrico em Torres Vedras, uma forma de melhor diferenciar o serviço, atrair médicos e estar mais próximo das famílias, evitando deslocações para Caldas da Rainha.