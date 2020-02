OE2020

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje ter "esperança até ao último minuto" no "bom senso" dos partidos relativamente às propostas para redução do IVA na eletricidade, rejeitando especular sobre o resultado das votações, apesar de admitir "natural preocupação".

"Não me vou pôr a fazer, neste momento, especulações, a não ser ter a esperança de que toda a gente tenha o bom senso para não pôr em causa o orçamento, para não adotar uma medida que é socialmente injusta e irresponsável e financeiramente insustentável", declarou o chefe de Governo, falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas.

Apesar de admitir "natural preocupação" sobre as votações de hoje das propostas do PSD, BE e PCP para redução da taxa do IVA da luz, António Costa voltou a rejeitar "entrar no universo da especulação".