Incêndios

O PSD pediu hoje explicações ao Governo sobre o combate aos fogos de Mação e Vila de Rei no ano passado, apontando que o relatório do Observatório Técnico Independente conclui que o argumento do executivo "era mentira".

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, em Lisboa, o deputado social-democrata Duarte Marques afirmou que este relatório, divulgado na segunda-feira, "vem confirmar tudo aquilo" para que o PSD tinha "chamado a atenção", no qual se inserem "as tristes declarações do ministro da Administração Interna, que passou para os autarcas a responsabilidade por aquilo que aconteceu".

O deputado lembrou que, "na altura, o PSD denunciou que parte dos meios aéreos pesados estavam fechados num hangar no norte do país quando deviam estar a atuar", que "o Governo não tinha feito a sua parte na coordenação dos meios, e o Governo na altura acusou os municípios de não terem feito o seu trabalho, em particular o de Mação, na prevenção e no apoio aos bombeiros".