Actualidade

A estreia de "Letter VI", para piano, e a interpretação de "Four Poems", de Christopher Bochmann, dominam o programa do recital da soprano Danae Eleni e do pianista Guy Newbury, a realizar em Oxford, Reino Unido, no próximo dia 18.

As duas obras do compositor britânico, professor em Portugal, onde está radicado desde 1980, serão acompanhadas por árias, canções e peças para instrumentos de tecla de compositores pré-românticos, de acordo com a página da soprano e o 'site' do Pembroke College, de Oxford, onde se realiza o recital.

O Centro de Investigação & Informação da Música Portuguesa (Mic) destaca, por seu lado, a estreia absoluta de "Letter VI", dedicada ao compositor Robert Saxon ("Letter VI to Robert Saxon"), concluída já este ano pelo antigo professor do Conservatório Nacional e da Escola Superior de Música de Lisboa, e a versão para soprano e piano de "Four Poems", de 2017, duas obras publicadas pelo Mic.pt.