RCA

O Governo da República Centro-Africana (RCA) e as Nações Unidas reafirmaram hoje o compromisso com o acordo de paz assinado há um ano e recordaram os "múltiplos desafios" que o país enfrenta.

"Reitero a determinação do Governo em implementar firmemente os compromissos contidos no Acordo Político para a Paz e Reconciliação na República Centro-Africana", disse hoje o ministro da Comunicação e porta-voz do executivo, Ange Maxime Kazagui, que recordou a necessidade de consolidar as conquistas do acordo.

Ange Maxime Kazagui falava hoje, em Bangui, durante uma conferência de imprensa conjunta com a Missão das Nações Unidas para a República Centro Africana (Minusca), na véspera da data que assinala a passagem de um ano sobre assinatura do documento, em 06 de fevereiro de 2019.