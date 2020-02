Incêndios

O incêndio que deflagrou na madrugada de segunda-feira na freguesia da Ponta do Pargo, no concelho da Calheta, zona oeste da Madeira, foi extinto hoje, informou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros.

De acordo com a informação disponibilizada pelas 17:00 na aplicação para telemóvel do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, os meios destacados para este incêndio, que esteve ativo durante três dias, foram "desmobilizados do teatro das operações".

No local estavam elementos de três corporações de bombeiros da região, nomeadamente dos Voluntários de Câmara de Lobos, Machico e Voluntários Madeirenses, refere.