Actualidade

A Selminho, imobiliária do presidente da Câmara do Porto, e o casal que em 2001 vendeu à empresa um terreno na Arrábida recorreram para o Supremo da decisão judicial que determinou ser municipal parte da propriedade.

De acordo com fonte judicial, o acórdão do Tribunal da Relação do Porto conhecido em outubro não transitou em julgado, tendo dado entrada em dezembro de 2019 um pedido de recurso.

Questionado pela Lusa, o Supremo Tribunal de Justiça esclareceu que o "processo está pendente" a aguardar decisão.