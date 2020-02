Actualidade

A Câmara Municipal de Azambuja, no distrito de Lisboa, aprovou hoje, por unanimidade, uma proposta para impedir o alargamento do aterro do concelho, gerido pela empresa Triaza, que é contestado pela população.

A proposta foi aprovada esta tarde, durante uma reunião extraordinária do executivo municipal, liderado pelo socialista Luís de Sousa, que foi acompanhada por cerca de três dezenas de populares, que no final entoaram a canção Grândola Vila Morena.

Em causa estava um pedido de alteração do calendário de licenciamento do aterro de Azambuja, solicitado pela empresa gestora Triaza, que pretendia prolongar no tempo os pedidos de autorização para a abertura de duas novas células.