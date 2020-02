Actualidade

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público considerou hoje "grave" o teor do parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República sobre relações hierárquicas, admitindo que transforma os procuradores "em marionetes" da chefia do Ministério Público.

Em declarações à agência Lusa, António Ventinhas referiu que o parecer e a diretiva da procuradora-geral da República (PGR), Lucília Gago, que determina que a doutrina do parecer deve ser seguida pelo MP, cria no fundo um "processo penal paralelo em que nem juízes nem advogados sabem efetivamente quem toma as decisões no processo - se é o procurador titular do processo crime ou se é a hierarquia".

O parecer, além de concluir pela possibilidade de a hierarquia modificar ou revogar atos praticados pelos procuradores titulares do processo, determina que esta intervenção da chefia não figura nos autos do processo, o que, no entender do presidente do SMMP, "oculta" quem toma as decisões e viola o princípio do processo penal relativamente à transparência que deve presidir à atuação do Ministério Público, no tratamento dos atos processuais.