O trabalho de bastidores dos filmes de animação do realizador norte-americano Tim Burton com os estúdios britânicos Mackinnon & Saunders é mostrado numa exposição que abre ao público na quinta-feira, no Museu da Marioneta, em Lisboa.

A exposição, co-organizada pelo museu com o Monstra - Festival de Animação de Lisboa, apresenta marionetas de produção, maquetas, desenhos, estudos de cor e de personagens desenvolvidas pelos estúdios Mackinnon & Saunders para os filmes "A noiva cadáver" (2005), "Frankenweenie" (2012), ambos em animação 'stop-motion', e "Marte ataca!" (1996), em imagem real.

"Podemos ver o trabalho fabuloso, mostrando um pouco o que possa ser desvendado às pessoas, aquilo que não vemos no ecrã. Percebemos porque é que os animadores conseguem dar os movimentos fabulosos às personagens", afirmou hoje o diretor do festival Monstra, Fernando Galrito, numa visita da exposição à imprensa.