Actualidade

A Direção Geral do Património Cultural (DGPC) indicou hoje que o pedido de classificação da antiga estação ferroviária da Boavista, no Porto, onde o Corte Inglés quer construir, encontra-se em "apreciação técnica" na Direção Regional de Cultura do Norte.

De acordo com a DGPC, o pedido, enviado no dia 09 de janeiro por um grupo de cerca de 60 cidadãos que defendem a preservação daquele património, foi recebido "e posteriormente encaminhado para a Direção Regional de Cultura do Norte [DRCN], onde se encontra em apreciação técnica".

O pedido foi feito por um grupo de cerca de 60 personalidades ligadas à academia e ao património ferroviário, que numa carta aberta alertavam, em janeiro, para a importância da preservação da antiga estação ferroviária da Boavista, em risco se o projeto do El Corte Inglés para aquele local avançar.