Actualidade

Mais de 30 jovens cabo-verdianos iniciam em março uma formação em artes cénicas no Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, anunciou hoje no parlamento o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde.

De acordo com o ministro Abraão Vicente, no final do próximo mês partem para a formação em Portugal 32 atores cabo-verdianos e um dramaturgo.

"O 'casting' foi feito na cidade do Mindelo [ilha de São Vicente] e na cidade da Praia [ilha de Santiago] e jovens atores vão poder estar com atores do primeiro nível mundial a aprender", afirmou o ministro, numa debate na Assembleia Nacional, em que foi questionado pelos deputados sobre as políticas culturais.