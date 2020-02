OE2020

Os unidos de facto e cônjuges não separados judicialmente vão poder passar a receber uma nota de cobrança de IMI conjunta e beneficiar do pagamento faseado, de acordo com uma proposta de alteração ao OE2020 do CDS-PP hoje aprovada.

Atualmente, os unidos de facto ou os casais não separados judicialmente de pessoas e bens recebem, cada um, uma conta separada do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) relativa ao que detenham em conjunto.

A medida do CDS-PP, hoje aprovada pelos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), vem permitir que aqueles casais recebam uma única nota de cobrança do IMI, com o valor global, e beneficiem do faseamento em termos de valores e prazos de pagamento previstos na lei.