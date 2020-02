OE2020

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital considerou hoje as propostas para a redução do IVA na eletricidade "socialmente injustas e ambientalmente e financeiramente irresponsáveis", apelando para o "bom senso" dos partidos na hora da votação.

"O que está a ser discutido no parlamento é uma medida que é socialmente injusta porque beneficia todos os consumidores de energia por igual, mesmo aqueles com maiores recursos, uma medida ambientalmente irresponsável porque incentiva o aumento do consumo da eletricidade numa altura em que estamos a reduzir o seu consumo em função das alterações climática e uma medida financeiramente irresponsável não tanto naquilo que se passa este ano, mas comprometendo ano após ano 800 milhões de euros em receitas fiscais", afirmou.

Pedro Siza Vieira falava aos jornalistas à margem da sessão pública "Mais Investimento Empresarial, Novos Avisos do Portugal 2020", na Exponor, em Matosinhos, distrito do Porto.