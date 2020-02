OE2020

O Bloco de Esquerda conseguiu aprovar hoje uma proposta de alteração ao OE2020 que prevê que o regime fiscal dos jogos e apostas 'online' seja reavaliado no prazo máximo de dois anos, devendo o resultado ser remetido ao parlamento.

Esta alteração ao Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online (RJO) foi aprovada com os votos a favor do PSD, BE, PCP, PAN, IL e Chega e a abstenção do CDS-PP, tendo sido rejeitada pelo PS.

A iniciativa do BE, aprovada durante o terceiro dia de discussão na especialidade das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) pela Comissão de Orçamento e Finanças, estabelece que "no prazo máximo de dois anos, a contar da data de entrada em vigor das presentes alterações" o serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal "procede à reavaliação do regime fiscal dos jogos e apostas abrangidos pelo RJO".