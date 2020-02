Actualidade

O Benfica falhou hoje o apuramento para os quartos de final da FIBA Europe Cup de basquetebol, ao perder por 88-75 em casa dos dinamarqueses do Bakken Bears, na sexta ronda do Grupo I da segunda fase.

Necessitado do triunfo para seguir na competição, como segundo do agrupamento, atrás dos já apurados alemães do Medi Bayreuth, o conjunto de Carlos Lisboa comprometeu no segundo período, ao sofrer um parcial de 18-0, do qual jamais recuperou.

A formação 'encarnada' até começou bem e, muito assertiva nos lançamentos, ganhou num ápice sete pontos de vantagem (4-11), mas os locais afinaram a mira, começaram a dominar a luta das tabelas e já acabaram o primeiro parcial na frente (21-20).