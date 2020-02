OE2020

O PCP vai votar a favor do princípio da descida do IVA da luz de 23% para 6% na proposta do PSD, mas vai abster-se na parte das contrapartidas na votação na especialidade do Orçamento do Estado de 2020 (OE2020).

O anúncio foi feito pelo líder parlamentar dos comunistas, João Oliveira, em conferência de imprensa no parlamento, após um dia em que o Governo e o PS dramatizaram a aprovação desta medida.

O PSD já anunciou que faz depender a aprovação da baixa do IVA da luz da aprovação das contrapartidas que propõe: um corte menor nos gabinetes ministeriais - de 8,5 milhões de euros em vez dos 22 milhões já chumbados na segunda-feira - e um ajustamento no excedente orçamental de 0,25% para 0,20%.