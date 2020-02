Actualidade

Lisboa, 05 fev 2020 - A peça "A reconquista de Olivenza", que se estreia na quinta-feira, em Lisboa, tem pressupostos como a existência de monarquia em Portugal, de um califado, em Alcácer do Sal e de uma região autónoma comunista, na margem Sul do Tejo.

"A reconquista de Olivenza", que se estreia no Teatro S. Luiz, em Lisboa, é um "Portugal do faz-de-conta", que mistura História, animação, vídeojogos e cinema, disse à agência Lusa o encenador Ricardo Neves-Neves, autor do texto do espetáculo que dirige e que tem composição e orquestração de Filipe Raposo, constituindo o segundo trabalho conjunto dos dois autores, depois de "Banda Sonora", estreado em março de 2018, também no S. Luiz.

Sem ter "propriamente um fio condutor em termos de dramaturgia", o espetáculo "A reconquista de Olivenza" está "mais ligado à geografia", entrando depois numa "zona muito livre, de pensamento, de existência de personagens, de ligação ora com história, ora com o cinema de animação, com as séries televisivas e os videojogos", explicou o encenador à Lusa, no final de um ensaio de imprensa.