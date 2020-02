OE2020

O PSD retirou hoje a proposta de baixa do IVA da luz para 6% no Orçamento do Estado de 2020 (OE2020), mas manteve o ponto quanto à entrada em vigor da medida, em 01 de outubro.

E hoje de manhã, o debate vai regressar ao parlamento, com a avocação das propostas do PSD, BE e PCP de alteração ao orçamento chumbadas esta madrugada, na comissão do Orçamento e Finanças, na Assembleia da República, em Lisboa.

A avocação para plenário é uma figura regimental que permite repetir uma votação na comissão no plenário, hoje de manhã, com tempos para debate pelas bancadas.