Mais dez pessoas a bordo de um cruzeiro japonês, de quarentena ao largo de Yokohoma, estão infetadas com o novo coronavírus, elevando para 20 o número de casos no navio, anunciaram hoje as autoridades.

O Ministério da Saúde do Japão disse que o número subiu depois de conhecidos os resultados dos exames médicos de 71 das 3.700 pessoas a bordo (2.666 passageiros e 1.045 tripulantes).

O navio, que na quarta-feira se afastou da costa para limpezas, vai voltar a ficar ancorado no porto de Yokohoma, a sul de Tóquio, para aprovisionamento, enquanto os infetados serão levadas para centros médicos na região.