Vírus

Portugueses que estão a trabalhar em casinos de Macau, que foram obrigados a encerrar devido ao surto do novo coronavírus, disseram hoje à Lusa que vão regressar ao país para umas férias 'forçadas'.

Com taxas de ocupação nos hotéis a descerem dramaticamente e com as salas de jogo fechadas por determinação do Governo de Macau, os 'resorts' integrados incentivaram os trabalhadores de vários departamentos a anteciparem as férias.

Vários portugueses contactados pela Lusa, que pediram para não serem identificados por não estarem autorizados a falar, explicaram que os casinos ofereceram um sistema de bónus (dias adicionais) aos trabalhadores que marcassem férias para estas próximas semanas.