Vírus

O Governo de Macau está a utilizar viaturas equipadas com altifalantes para pedir às pessoas que fiquem em casa e alertar que a prevenção do surto do novo coronavírus encontra-se numa fase crucial.

O "apelo veemente" do Governo de Macau, gravado em mandarim, cantonês, chinês e português, lembra que "a prevenção da epidemia atingiu o seu momento crucial".

"Mantenha-se em casa e evite a concentração de pessoas, vamos em conjunto prevenir a epidemia", pode ouvir-se nas ruas da península de Macau e da ilha da Taipa.