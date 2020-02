Actualidade

Mais de 1.700 timorenses beneficiaram, no ano passado, do programa de trabalho sazonal na Austrália, de acordo com dados das autoridades de Timor-Leste.

Em comunicado, o adido de trabalho para a Austrália junto do Consulado Geral de Timor-Leste em Darwin, Antonio Armindo, afirmou que em 2019 trabalhadores timorenses estiveram em mais de 30 empresas, em negócios de atividade agrícola e de hospitalidade, na maioria dos estados australianos.

"O número de trabalhadores recrutados pela Austrália mais que duplicou desde 2017", referiu, em declarações à Lusa.