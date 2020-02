Actualidade

A 10.ª edição do festival internacional de Dança GUIdance, que tem Vera Mantero como coreógrafa em destaque, arranca hoje com o espetáculo "Onironauta", de Tânia Carvalho, no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães.

Tânia Carvalho é um dos "dois nomes fortes da nova geração da dança" presentes na programação da edição deste ano do GUIdance, que tem como "principal destaque" Vera Mantero.

O diretor artístico do festival, Rui Torrinha, recordou, em declarações à Lusa, a "relação antiga" entre o GUIdance e a coreógrafa em destaque na 10.ª edição.