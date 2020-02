Vírus

A Sands China anunciou hoje a doação de 25 milhões de patacas (2,8 milhões de euros) para combater o surto do novo coronavírus, elevando para quase 10 milhões de euros a ajuda dos operadores de casinos em Macau.

A Sands China, que possui cinco casinos na capital mundial do jogo, explicou que a verba a entregar às autoridades chinesas e de Macau é "para ajudar a enfrentar os atuais desafios de saúde pública causados pelo surto do novo coronavírus".

Do valor global - assumido em coordenação com o Gabinete de Ligação do Governo central chinês na Região Administrativa Especial de Macau -, 20 milhões de patacas (2,27 milhões de euros) são destinados a "ajudar o continente [chinês] nos seus esforços para combater o vírus, e outros cinco milhões de patacas [570 mil euros] para apoiar a comunidade local na implementação de medidas preventivas", segundo um comunicado da empresa que explora casinos na capital mundial do jogo.