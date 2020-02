Actualidade

O trânsito na autoestrada do Norte (A1) está cortado junto a Estarreja, no sentido Norte-Sul, por causa do despiste de um camião que ocorreu ao início do dia, disse fonte da GNR.

A mesma fonte acrescentou que o alerta foi dado pelas 05:15, que o desastre não provocou feridos e que o trânsito teve de ser cortado para limpeza da via.

As alternativas de trânsito estão a ser feitas no Nó de Estarreja para a A29 e pela a EN1.