FC Porto-Benfica

O campeão Benfica tem no sábado uma soberana oportunidade para 'acabar' com a edição 2019/20 da I Liga portuguesa de futebol, num 'clássico' da 20.ª jornada em que o FC Porto, no 'conforto' do Dragão, tenta relançar-se.

Os 'encarnados' chegam com mais sete pontos do que os 'azuis e brancos', algo que nunca haviam conseguido após 19 rondas na 'era' três pontos (desde 1995/96), já que só não ganharam precisamente na receção aos vice-campeões, à terceira ronda.

Então, em 24 de agosto de 2019, o FC Porto foi 'soberano', vencendo na Luz por 2-0, com tentos de Zé Luís e Marega, mas, nos outros jogos, desperdiçou 10 pontos (1-2 em Barcelos, 1-1 no Funchal, 1-1 no Jamor e 1-2 na receção ao Sporting de Braga).