Actualidade

O Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens (FAPAS) acusou hoje a Câmara de Vila Nova de Gaia de "quebrar um acordo de cavalheiros" a propósito da construção do parque de S. Paio e manifestou "preocupação" com o projeto.

"Havia um acordo de cavalheiros que a Câmara Municipal de Gaia não cumpriu. Foi constituída uma comissão de acompanhamento às obras, fizeram-se duas ou três reuniões, nas quais demos a conhecer as nossas preocupações, mas, para nossa surpresa e indignação, nunca mais fomos contactados e as obras estão já a avançar, estão em velocidade de cruzeiro, e têm características preocupantes", referiu à agência Lusa Serafim Riem, membro da direção nacional do FAPAS.

Em causa está o projeto conhecido como parque de S. Paio, espaço localizado na freguesia de Canidelo que está a ser alvo de uma intervenção da responsabilidade de Sidónio Pardal, o mesmo arquiteto que concebeu o Parque da Cidade do Porto.