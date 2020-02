Actualidade

O medronho volta a ser o núcleo de nova peça de teatro em Monchique, levando o público à serra profunda e às histórias serranas, entre visitas a destilarias, a partir de sexta-feira, no âmbito do projeto Lavrar o Mar.

A aventura à volta do medronho começou há quatro anos, mas tem incidido na componente da destilação e, para esta edição, os organizadores do projeto "Medronho" procuraram fazer algo diferente, envolvendo autores como Sandro William Junqueira e Afonso Cruz.

"Este ano quisemos percorrer todo o percurso do medronho, desde a apanha, a fermentação até à destilação", revelou à Lusa o encenador Giacomo Scalisi, diretor artístico do projeto Lavrar o Mar - As Artes no Alto da Serra e na Costa Vicentina, que tem em curso a 4.ª edição, a decorrer desde outubro até ao próximo mês de maio.