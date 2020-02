PSD/Congresso

O 38.º Congresso do PSD arranca na sexta-feira e vai consagrar o reeleito Rui Rio como presidente, tendo como incógnitas o grau de mudanças na nova direção e como se manifestarão as fraturas de uma eleição interna muito disputada.

Depois de um primeiro mandato marcado pela polémica interna e de umas diretas com uma inédita segunda volta, o Congresso de Viana do Castelo servirá para testar a solidez da líder reeleito em 18 de janeiro com 53,2% dos votos, contra 46,8% de Luís Montenegro, na mais curta distância entre os dois primeiros candidatos desde que há diretas.

Na primeira volta, Rio falhou por pouco a necessária maioria absoluta dos votos expressos (regra introduzida nos estatutos em 2012) com 49% dos votos e teve de ir novamente a votos uma semana depois, ficando pelo caminho o terceiro candidato, o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz (9,5%), que não declarou apoio a ninguém.