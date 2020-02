PSD/Congresso

A moção de Rui Rio à presidência do PSD defende que o partido estará "a partir de 2021 em condições reforçadas para governar Portugal", num texto omisso sobre eleições presidenciais.

Na moção de 32 páginas "Portugal ao Centro", que foi divulgada no início de janeiro e irá a votos no Congresso, o atual presidente do partido refere-se em detalhe às eleições autárquicas de 2021, lembrando as perdas registadas pelo partido em 2013 e 2017.

"É urgente inverter essa tendência, mas é também indispensável reconhecer que não se ganha em ano e meio o que se perdeu em década e meia", alerta, defendendo uma "recuperação firme e sustentada" e baseada em apoio a recandidaturas vencedoras e boas escolhas nos municípios onde o partido ficou próximo de ganhar.