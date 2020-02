Vírus

O Conselheiro das Comunidades Portuguesas em Macau disse hoje à Lusa que a população lusa no território está calma, em casa, como medida de prevenção para evitar a propagação do surto do coronavírus chinês.

"A maior parte da comunidade portuguesa está calma, serena, em casa", sublinhou José Pereira Coutinho.

As pessoas "estão calmas, à espera de novidades. Acredito que as coisas vão passar", acrescentou aquele que é também o único deputado português na Assembleia Legislativa (AL) de Macau.