Actualidade

A equipa de produção do documentário "The Cave", que mostra a luta de médicos e enfermeiros num hospital subterrâneo durante o cerco de Goutha, na Síria, continua a receber terapia para lidar com os efeitos desse trabalho.

"Tínhamos um terapeuta para a equipa, os editores, tradutores, o [realizador sírio] Feras [Fayyad]", disse a produtora dinamarquesa Kirstine Barfod, numa conversa em Los Angeles. "Ajudou-nos com ferramentas porque todos fomos afetados. Ainda estamos a receber terapia".

Nomeado para o Óscar de Melhor Documentário, "The Cave" foi realizado à distância por Feras Fayyad, que se encontrava exilado depois de ter sido preso e torturado na Síria, com imagens enviadas por satélite por uma equipa de três cinematógrafos.