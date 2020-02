OE2020

O PSD anunciou hoje que irá votar a favor da proposta do PCP de redução do IVA da eletricidade, mas sem esclarecer se irá condicionar essa aprovação à votação favorável das contrapartidas que compensam a perda de receita.

Na última manhã de debate do Orçamento do Estado para 2020, a troca de argumentos 'aqueceu' entre o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, e o deputado do PSD Duarte Pacheco, que trocaram acusações de "chicana política" e de 'obediência' do Comité Central comunista a alegados telefonemas do primeiro-ministro, António Costa.

"Vamos votar sim a vossa proposta porque queremos mesmo baixar o IVA da energia aos portugueses", afirmou Duarte Pacheco, dirigindo-se à bancada do PCP.