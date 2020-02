Vírus

Sete pessoas com passaporte português encontram-se em quarentena a bordo de um cruzeiro com cerca de 3.600 pessoas em Hong Kong, por receio de que possa haver casos do novo coronavírus no navio, disse hoje o Governo de Macau.

Minutos antes, em conferência de imprensa, as autoridades de Macau tinham apontado para três o número de portadores de passaporte português, mas uma atualização de última hora aumentou esse número para sete.

O executivo desconhece se essas sete pessoas são residentes de Macau.