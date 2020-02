Síria

A União Europeia reclamou hoje o fim dos bombardeamentos no noroeste da Síria para permitir o acesso de ajuda humanitária, lamentando que a intensificação das operações militares tenha resultado na "matança indiscriminada de centenas de civis".

"Os bombardeamentos e outros ataques a civis no noroeste da Síria têm de acabar. A UE exorta todas as partes do conflito a permitir o acesso humanitário livre às pessoas que carecem de assistência e a respeitar as regras e obrigações da lei humanitária internacional, incluindo a proteção de civis", lê-se numa declaração conjunta do Alto Representante da União para a Política Externa, Josep Borrell, e do comissário europeu responsável pela Gestão de Crises, Janez Lenarcic.

Os responsáveis europeus deploram que os ataques continuem a "incluir alvos civis em áreas densamente povoadas, unidades médicas e campos de deslocados", apontando que, só nos últimos dois meses, "mais de 500 mil pessoas foram forçadas a fugir de suas casas" e enfrentam atualmente condições invernais severas", sem acesso a abrigos, água, alimentação ou serviços de saúde.