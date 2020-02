Moçambique/Ataques

O presidente do Instituto Nacional de Petróleos (INP) de Moçambique admitiu hoje que a segurança de que as petrolíferas necessitam em Cabo Delgado pode encarecer as operações e constituir um custo recuperável.

"Naturalmente, devido à situação - que o Governo e autoridades estão a fazer esforços para resolver o mais depressa possível -, há medidas que são tomadas e isso, no final do dia, irá encarecer um pouco aquilo que são os custos operacionais", referiu Carlos Zacarias, líder da entidade reguladora, em conferência de imprensa, em Maputo.

Questionado sobre se são custos recuperáveis, aquele responsável deixou a porta aberta à possibilidade.