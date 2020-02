Vírus

As companhias aéreas Air France e KLM anunciaram hoje a prorrogação até 15 de março da suspensão dos voos para a China continental, interrompidos no dia 09 de fevereiro, devido ao surto do novo coronavírus no país asiático.

"A Air France e a KLM planeiam retomar gradualmente as suas operações de e para Xangai e Pequim, no dia 16 de março de 2020, dependendo da evolução da situação" e "retomar todas as ligações aéreas a partir de 29 de março", informou o grupo Air France-KLM.

Entre aquelas ligações aéreas estão os voos para Wuhan, o epicentro da epidemia.