Actualidade

O ministro das Finanças da Escócia, Derek Mackay, demitiu-se hoje, horas antes de apresentar o orçamento anual, depois de notícias segundo as quais enviou centenas de mensagens a um rapaz de 16 anos através da Internet.

Segundo a edição escocesa do tabloide The Sun, em agosto de 2019, Derek Mackay, 42 anos, figura destacada do Partido Nacionalista Escocês (SNP), contactou através do Instagram um adolescente de 16 anos que não conhecia e, ao longo de seis meses, enviou-lhe 270 mensagens pelo Instagram e pelo Facebook.

Nesses contactos, o ministro disse ao rapaz que o achava bonito e convidou-o para jantar, tendo deixando de enviar mensagens quando o rapaz lhe disse a idade.