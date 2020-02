OE2020

O Partido Ecologista "Os Verdes" anunciou hoje que irá abster-se na votação final global do Orçamento do Estado para 2020 para dar uma "oportunidade ao governo de não falhar".

No encerramento do debate do OE para 2020, a deputada Mariana Silva declarou a abstenção do grupo parlamentar, considerando que o documento cumpre apenas "em parte" os objetivos desejados pelo partido e reclamou "outro rumo".

A decisão do partido visa sinalizar o que "de positivo" foi incluído no OE2020, nomeadamente as propostas do PEV, e procura "dar uma oportunidade ao governo de não falhar, desta vez, na concretização do que agora foi aprovado", disse a deputada.